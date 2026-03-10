Open Var, l'AIA: "Nessun dubbio su Ricci, mano di Malinovskyi punibile"

Diversa invece la valutazione su Colombo (arbitro in campo) e Manganiello (al Var) in Genoa-Roma. Anche in questo caso è un tocco di mano a far discutere: Malinovskyi si oppone al tiro di Kone e ferma il pallone col braccio. Questa l'interpretazione della squadra arbitrale: "Prima prende il petto poi il braccio in posizione naturale. Ma poi era anche fuori area? Ah no, però prende petto e poi il braccio". questo il discorso in sala Var. Tonolini però non condivide la lettura: "Per noi non è così. Colombo non ha una posizione corretta e valuta il tocco non punibile. In realtà il fatto che ci sia una deviazione non è un'attenuante. Abbiamo un braccio sinistro che è platealmente punibile ma lo è anche il destro, che rimane fuori sagoma. Questo era un fallo di mano punibile".