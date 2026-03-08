La moviola di Milan-Inter: primo tempo perfetto per Doveri

Primo tempo perfetto per Daniele Doveri, arbitro del delicatissimo derby di campionato tra Milan e Inter. L'arbitro toscano della sezione di Roma 1 ha tenuto benissimo in mano la partita, lasciando correre e scorrere l'incontro e mantenendo sempre lo stesso metro di giudizio. Da manuale nei primi venti minuti con tre interventi, Bastoni su Saelemaekers, Tomori su Pio Esposito ed Estupinan su Barella, tutti al limite e tutti lasciati correre limitandosi a un richiamo verbale. Attento anche sugli angoli a favore dell'Inter ad avvisare Bastoni di non ostacolare l'eventuale uscita di Maignan. Regolare la rete di Estupinan e nessuna protesta da parte dei giocatori dell'Inter.



Nel secondo tempo giusto lasciar correre, al 54', sull'intervento deciso di Barella su Estupinan da cui nasce l'occasione fallita da Dimarco. Il difensore colombiano è troppo morbido nella copertura del pallone e si lascia cadere. Al 56' Pavlovic usa il fisico con Pio Esposito in area: la gestualità di Doveri, che fa proseguire, è chiarissima. Al 65' giusto il giallo a Bastoni, che ferma con un fallo un'azione potenzialmente pericolosa di Rabiot. Senza discussione al 68' anche l'ammonizione di Dumfries, che trattiene per la maglia Pavlovic che lo aveva superato. Al 69' manca invece forse un giallo a Tomori per fallo su Zielinski a centrocampo: anche considerando che era il secondo intervento al limite ci poteva stare. Graziato anche Zielinski che al 73' sgambetta da dietro Saelemaekers impedendo una ripartenza, anche se il pallone era ancora a ridosso dell'area del Milan. Entrambe le situazioni sono in ogni caso in linea con tutta la direzione di gara. Giallo senza discussioni anche per Rabiot, per lo step on foot su Diouff (80'). All'89' Modric, indispettito per un fallo a suo favore non concesso, interviene in maniera molto dura su Sucic: giallo immediato di Doveri.



Al 92' Tocco sospetto in area di De Winter su Pio Esposito che aveva già calciato, rapido check e niente fallo. Un minuto dopo l'Inter segna su calcio d'angolo, ma Doveri aveva fischiato prima della partenza del corner.



