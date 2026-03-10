Champions, Arbeloa: "Anche senza Mbappè non siamo inferiori al City"

Oltre all'attaccante francese, che soffre per una distorsione al ginocchio e domani non potrà affrontare la squadra di Pep Guardiola al 'Bernabeu', il Real contra tra gli infortunati Jude Bellingham, Rodrygo, Militao, Carreras, Alaba e Ceballos. A guidare l'attacco dei blancos sarà quindi Vinicius, che "si sta assumendo molte responsabilità. Abbiamo bisogno del meglio di lui se vogliamo eliminare il City", dice Arbeloa, sicuri anche che Guardiola arriverà a Madrid con qualche sorpresa, perchè "è un allenatore che in questo tipo di partite ha sempre qualcosa di diverso pronto". Quanto a Mbappè, Arbeloa esprime un cauto ottimismo, "sta molto meglio, ogni giorno di più, quindi spero che torni presto", ma vederlo in campo il 17 marzo per la partita di ritorno all'Etihad Stadium è più una speranza che una certezza. sembra all'orizzonte come possibile data di ritorno, sebbene il messaggio del club sia più cauto che ottimista. Con il Mondiale alle porte e il ginocchio al limite, nessuno vuole affrettare i tempi. Arbeloa continua a ripetere: "Sta migliorando, giorno dopo giorno". Quel che si sa è che Mbappé sta già correndo sul campo di allenamento di Valdebebas, un'immagine a cui i tifosi del Real Madrid si aggrappano come a un barlume di speranza in fondo al tunnel. Perché se c'è un torneo in cui la sua presenza potrebbe cambiare completamente le cose, è proprio quello imminente.