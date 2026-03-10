Ex Sampdoria: 10 giornate di stop a Foti e Gregucci

LPN-Calcio: mancato rispetto normativa Figc, 10 giornate di stop a Foti e Gregucci Roma, 10 mar. (LaPresse) - Il Tribunale federale nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore. La Procura federale aveva deferito Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell'abilitazione Uefa Pro, contestando invece a Gregucci di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell'abilitazione Uefa Pro. Il Tfn ha inoltre sanzionato la Sampdoria con un'ammenda di 5.000 euro e con 2 mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e Ceo dell'Area Football del club, Jesper Fredberg.