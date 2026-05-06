Sampdoria, Tey: "Credere ai playoff fino alla fine. Faremo una squadra di cui i tifosi vadano fieri"

Il peggio sembra ormai alle spalle. La Sampdoria, dodici mesi dopo aver visto da molto vicino lo spettro della C, a una giornata dalla fine del campionato è sicura di mantenere la categoria e anzi può addirittura sognare un posto ai playoff. Uno scenario molto complesso ma Joseph Tey, proprietario e azionista di maggioranza della Samp, prendendo in prestito una frase legata alla lirica e presa in prestito dal basket Usa, ci crede ancora: "Non è finita fin quando la signora grassa canta".

L'imprenditore di Singapore era a Marassi per il match decisivo per la salvezza contro il Sudtirol, una partita in cui ha potuto sentire da vicino il calore del pubblico blucerchiato: "Lo stadio gremito non solo ti sostiene, ma ti spinge avanti. L'altro giorno ho potuto respirare l'energia elettrizzante che si percepiva nell'aria. I tifosi fanno sempre la differenza. Aver conquistato la salvezza nel nostro stadio, in quell'atmosfera, ricorda a tutti noi perché questa squadra è così importante".