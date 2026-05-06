Serie A: Arthur Atta Rising Star del mese di Aprile

Il premio Rising Star Of The Month di aprile è stato assegnato al calciatore dell'Udinese Arthur Atta. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Udinese-Cremonese. Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31/a alla 34/a della Serie A Enilive 2025/2026. "In questa stagione Arthur Atta ha compiuto un ulteriore salto di qualità, conquistandosi un posto di diritto tra i migliori talenti del nostro campionato, confermando così ancora una volta la grande capacità dell'Udinese di scovare giocatori di grande potenziale. Forza atletica, progressione e visione di gioco fanno di Atta un centrocampista completo che quest'anno è cresciuto anche in fase realizzativa, come dimostrano le tre reti realizzate nel solo mese di aprile, che gli sono valse il premio Rising Star", ha detto Luigi De Siervo - CEO Lega Calcio Serie A.