Malagò dopo l'incontro con la Serie B: "Emerse tante idee, ora vedo la C e poi sciolgo le riserve"

Giovanni Malagò, candidato per ora solo potenziale alla presidenza della Figc, risponde con una battuta a chi gli chiede come sia andato l’incontro con i club della Lega Serie B: “È come se vai a un ristorante e gli chiedi come si mangia. È stato interessante, divertente, con persone che conosco in qualche caso molto bene e in altri meno bene, ma sempre con rapporti personali. Abbiamo contestualizzato il momento, ma soprattutto sono emerse tante idee, ragionamenti… Io ho incontrato il presidente Paolo Bedin due volte, una a Milano dopo l’assemblea della Lega di A perché mi aveva chiesto di fare una chiacchierata, poi è venuto a trovarmi in ufficio con un documento che mi ha presentato: io ho detto con grande franchezza che molte di quelle cose sono condivise, lo dico senza alcuna logica elettorale, ma anche che è un po’ un libro dei sogni. Abbiamo sviscerato delle priorità, non fatele dire a me perché non sarebbe giusto. Molti hanno fatto riflessioni sulle mie idee: il contesto mi è sembrato decisamente, pur non potendo dare un giudizio, positivo. Poi starà a loro dare un giudizio. La mia candidatura? Qualcuno mi ha fatto questa domanda, considerato che già ci sarebbero i numeri per portare avanti la candidatura, viste le manifestazioni di Serie A, allenatori e calciatori, e anche qualche altro soggetto individuale. Però questo è un mondo in cui, già se manchi di rispetto a qualche componente, qualcosa lo perdi. Aspettiamo venerdì, incontrerò la Lega Pro e poi formalizzeremo le questioni”.