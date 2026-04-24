Sampdoria, il presidente Manfredi si dimette. Francesco De Gennaro nuovo numero uno

24 Apr 2026 - 19:34
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Matteo Manfredi si dimette dalla carica di presidente della Sampdoria. L'ufficialità arriva direttamente dal club, che ha nominato Francesco De Gennaro, già membro del consiglio di amministrazione, come suo successore. Manfredi da tempo dialogava con il maggior azionista del club, Joseph Tey, per arrivare all'addio dopo due anni. Aveva assunto la carica nel marzo 2024, lascia la Sampdoria al quattordicesimo posto della Serie B, a quota 40 punti ma ancora a rischio playout e quindi retrocessione in Serie C.

Sampdoria, si dimette il presidente Manfredi: il comunicato del club

 "L’U.C. Sampdoria prende atto delle dimissioni di Matteo Manfredi dalla carica di presidente della stessa. Il club desidera ringraziare Manfredi per il contributo profuso in un periodo nel quale, insieme a Joseph Tey, sono stati compiuti passi fondamentali per la stabilizzazione della società e per la definizione delle basi del prossimo futuro.

Guardando avanti, la proprietà ribadisce il proprio pieno impegno nel proseguire questo percorso con chiarezza di intenti e una visione a lungo termine. Sotto il costante supporto e la guida di Tey, il club continuerà a perseguire un piano strutturato volto al rafforzamento della propria posizione sportiva e finanziaria.

In linea con il principio di continuità operativa, il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria annuncia che la carica di presidente sarà assunta da Francesco De Gennaro. Già membro del Consiglio di Amministrazione, De Gennaro è stato strettamente coinvolto nelle principali decisioni strategiche degli ultimi anni e garantirà la continuità nella governance e nella gestione operativa.

Contestualmente, Alberto Bosco, attuale direttore operativo del club, è stato cooptato all’interno del Consiglio di Amministrazione.

L’U.C. Sampdoria resta focalizzata sulle sfide future, con un chiaro impegno verso la stabilità, la disciplina e lo sviluppo a lungo termine, consolidando i progressi raggiunti finora sotto la presidenza Manfredi, al quale il club rivolge i migliori auguri per il proseguimento dei suoi successi personali e professionali".

matteo manfredi
sampdoria

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