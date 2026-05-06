Infantino sui Mondiali: "A chi spende 2 milioni per un biglietto porto io hot dog e bibita. Prezzi alti? Riflesso della grande domanda"

"Se qualcuno compra un biglietto della finale dei Mondiali per 2 milioni di dollari, gli porterò personalmente un hot dog e una bibita per assicurarmi che abbia un'esperienza fantastica". Parola del numero uno del calcio mondiale, il presidente della FIFA Gianni Infantino. Il tema del costo dei biglietti per i prossimi Mondiali continua a tenere banco e a generare polemiche in tutto il globo terrestre. Specialmente in Europa, dove la Football Supporters Europe - organizzazione no-profit portatrice degli interessi dei tifosi - sembra aver intentato una causa contro la FIFA presso la Commissione Europea, definendo la politica dei prezzi per assistere dal vivo ai Mondiali come "estorsiva" e una sorta di "tradimento".