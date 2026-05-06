Bove: "Felice di aver ritrovato il calcio, speravo fosse più facile"

06 Mag 2026 - 15:49
Bove © Getty Images

Bove © Getty Images

"Dopo più di un anno lontano dal campo questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l'hanno reso possibile. Allo stesso tempo non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni". Edoardo Bove fa un piccolo bilancio della sua seconda vita in campo: dopo il malore con arresto cardiaco il primo dicembre 2024 e l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, il calciatore è tornato in campo con la maglia del Watford, seconda divisione inglese, campionato in cui è gli è stato consentito giocare. "Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare - scrive l'ex di Roma e Fiorentina sul suo profilo Instagram-, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto la prossima stagione per me è già iniziata".

edoardo bove
calcio
watford

Ultimi video

01:34
SRV COCCODRILLO BECCALOSSI 06/05 tagliato SRV

Addio Evaristo: l'Inter e il calcio piangono la scomparsa di Beccalossi

00:58
Becca, il ricordo di Ferri

Becca, il ricordo di Ferri

01:43
Loca striglia la Juve

Loca striglia la Juve

01:32
Ricci sorpassa Jashari

Ricci sorpassa Jashari

00:44
Inter, addio a Beccalossi

Inter, addio a Beccalossi

03:13
Campione in calcio e in tv

Campione in calcio e in tv

03:10
"Modello Arsenal di Arteta? Impossibile in Italia"

"Modello Arsenal di Arteta? Impossibile in Italia"

02:42
Addio a Beccalossi

Addio a Beccalossi

01:12
Bayern-Psg, cosa aspettarsi dal ritorno?

Bayern-Psg, cosa aspettarsi dal ritorno?

00:32
Luis Enrique a Monaco

Luis Enrique a Monaco

00:46
DICH FERRI SU BECCALOSSI DICH

Ferri ricorda Beccalossi: "Una persona umile, in campo aveva doti rare"

00:39
DICH RANOCCHIA SU BECCALOSSI DICH

Ranocchia: "Beccalossi era un grande, mi è stato sempre vicino nei momenti delicati all'Inter"

02:12
CLIP BECCALOSSI TIKI TAKA SUI 2 RIGORI SBAGLIATI 2021 06/05 SRV

Beccalossi a Tiki Taka: “I 2 rigori sbagliati? Lì sono entrato nel cuore degli interisti”

00:53
BECCALOSSI E IL MANCATO 1982 MCH

Beccalossi e il “no” di Bearzot al Mondiale '82: “Meritavo la convocazione”

02:51
CLIP BECCALOSSI CANTA "CHE SARA'" CON MOSCA - CALCIOMANIA 1992 06/05 SRV

Idolo Beccalossi: quando cantava con Mosca “Che sarà di questo campionato chi lo sa”

01:34
SRV COCCODRILLO BECCALOSSI 06/05 tagliato SRV

Addio Evaristo: l'Inter e il calcio piangono la scomparsa di Beccalossi

I più visti di Calcio

CLIP ARRIVO PULLMAN INTER A SAN SIRO PRE PARMA - SCUDETTO 03/05 SRV

Il pullman dell'Inter "travolge" il nostro inviato: delirio a San Siro

DICH LOCATELLI DICH

Locatelli: "Nessun alibi. Non dobbiamo parlare, dobbiamo andare in Champions"

Inter-Parma 2-0: gli highlights

Inter-Parma 2-0: gli highlights

Abbracci, cori, lacrime: Inter, le immagini più belle della festa

Abbracci, cori, lacrime: Inter, le immagini più belle della festa

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Trevisani: "L'Inter deve fare due acquisti importanti"

Trevisani: "L'Inter deve fare due acquisti importanti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Piquè
17:09
Piqué sanzionato per sei giornate come dirigente dell'Andorra
Arthur Atta (Udinese). Valore attuale: 15.1 €M. Giugno 2026: 20.3 €M.
16:50
Serie A: Arthur Atta Rising Star del mese di Aprile
Gianni Infantino
16:36
Infantino sui Mondiali: "A chi spende 2 milioni per un biglietto porto io hot dog e bibita. Prezzi alti? Riflesso della grande domanda"
DICH MALAGò SU PISTA SCIVOLAMENTO MILANO-CORTINA X SITO 1
16:10
Malagò dopo l'incontro con la Serie B: "Emerse tante idee, ora vedo la C e poi sciolgo le riserve"
Bove
15:49
Bove: "Felice di aver ritrovato il calcio, speravo fosse più facile"