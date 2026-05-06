Piqué sanzionato per sei giornate come dirigente dell'Andorra

06 Mag 2026 - 17:09
Piquè © afp

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Il Comitato di disciplina della Rfef, la federcalcio spagnola, ha squalificato per sei partite e due mesi di interdizione Gerard Piqué dopo quanto avvenuto alla fine dell'incontro tra l'Andorra e l'Albacete. La risoluzione punisce anche diversi dirigenti del club dell'ex stella del Barca e impone la chiusura parziale del Nou Estadi della Faf (Federació Andorrana de Futbol) per due incontri. Diversi membri del club pirenaico avevano urlato contro la terna arbitrale al termine della partita. Tra di loro anche Piqué, a cui l'arbitro attribuisce commenti intimidatori e un atteggiamento "aggressivo e provocatorio" nella zona degli spogliatoi. Il Fc Andorra rappresenta uno degli investimenti di Piqué: la squadra partecipa alla Primera Federacion, equivalente alla nostra Serie C nel Girone Nord Est. Il club, acquistato dall'ex calciatore della Nazionale spagnola, ha sede a La Vella, capitale del piccolo principato nei pirenei. Nella stagione 2023-24 l'Andorra ha disputato anche la Segunda Division, l'equivalente Serie B.

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