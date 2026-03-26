serie b

Sampdoria, scossa salvezza: ufficiale Dan Thomassen vice di Lombardo. In arrivo anche Contran

Rivoluzione tecnica alla Sampdoria: il ceo Fredberg sceglie Dan Thomassen come vice allenatore. A Bogliasco atteso anche l'ex match analyst azzurro Contran

26 Mar 2026 - 14:58
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Prima la discussione interna che alla fine ha prodotto la conferma sulla panchina della Sampdoria di Attilio Lombardo anche se alcune anime della dirigenza avrebbero preferito un cambio in panchina, adesso l'arrivo a sorpresa come vice allenatore del danese Dan Thomassen, giocatore del Padova all'inizio degli anni 2000 e poi allenatore delle giovanili del Vicenza per diventare poi vice a Brescia e Lecce. È stata una scelta del connazionale Fredberg, ceo dell'area tecnica blucerchiata.

Da domani Thomassen sarà a Bogliasco per unirsi allo staff tecnico doriano. In arrivo anche Contran già match analyst per la nazionale italiana e quella saudita al fianco di Roberto Mancini: al momento è sotto contratto con la federazione del Paese del Medio Oriente e sta lavorando per liberarsi e raggiungere velocemente Genova.

A sei giornate dal termine del campionato, la squadra diLombardo si trova a 34 punti in piena lotta per evitare i playout.

Insigne is on fire! Due assist e un gol per trascinare il Pescara alla salvezza

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