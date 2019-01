Super Quagliarella Show: magia di tacco per festeggiare il rinnovo con la Sampdoria

26/12/2018

Una magia pazzesca di tacco per festeggiare con i suoi tifosi la firma sul rinnovo fino al 2020 con la Sampdoria. Fabio Quagliarella continua a stupire con la maglia blucerchiata e contro il Chievo, per il momentaneo 1-0, ha scelto di strappare l'ennesima standing ovation. Quagliarella - che ha raggiunto Montella a quota 58 reti con la Samp - è andato in gol per l'ottava partita di fila: l'ultimo italiano a riuscirci fu Vieri nel 2002.