Serie B: lo Spezia rinvia la promozione del Pisa

La Juve Stabia si avvicina alla qualificazione aritmetica ai playoff con una netta vittoria sulla sua prima inseguitrice: 2-0 su un Catanzaro in caduta libera, che non vince da cinque gare. Partono subito con grande impeto le vespe di fronte al loro pubblico, con una pressione costante che porta a due ammonizioni nella difesa ospite: a rischio sia Antonini che Scognamillo. La gara si sblocca al 25', quando Fortini crossa in area e Mosti spizza quel tanto che basta per deviare in rete. Vantaggio della Juve Stabia, che sfiora due volte il bis e lo trova al 41', dopo un'azione concitata e l'intervento del Var. L'arbitro sbaglia valutazione sul potenziale offside di Sgarbi, visto che quest'ultimo è dietro la metà campo, dunque viene chiamato a rivedere l'azione che porta al penalty: netto il mani di Scognamillo, che evita il secondo giallo tra le proteste rivali. Candellone non sbaglia dal dischetto e nella ripresa, nonostante i cambi di Caserta, la gara è tutta a favore delle vespe. L'unico sussulto ospite arriva al 59', ma Thiam è superlativo su Pontisso, mentre Candellone sfiora due volte il tris. Vittoria netta per la Juve Stabia, che sale a quota 53 punti e "vede" i playoff. Si ferma a quota 48 un Catanzaro che non sa più vincere: cinque gare senza successi per i calabresi.