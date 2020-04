Sampdoria, Ferrero all'attacco: "Giocare? Come lo dico a Gabbiadini, non è una macchina"

"Giocare... capite? Immaginatevi Gabbiadini, ha avuto il coronavirus, si è ripreso da poco e devo dirgli magari che a maggio si torna in campo. Non è una macchina, che è spenta e la riaccendi. E che testa avrà per giocare". Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero non ci sta e lancia un appello agli altri club di Serie A: basta pensare ognuno al proprio orticello, con chi vuole scendere in campo per lo scudetto e chi per non retrocedere, di fronte a questo dramma serve una strategia comune.