Serie B: Sassuolo e Pisa vedono la A, crollo Sampdoria col Frosinone. Cremonese da 0-2 a 2-2

Derby emiliano al Mapei Stadium, dove a caratterizzare il prepartita sono i dissapori riguardati l’utilizzo proprio dello stadio, con le tifoserie di Sassuolo e Reggiana entrambe in protesta con le società. Inizia quindi il match e i granata ci mettono pochissimo per portarsi sull’1-0: è infatti soltanto il 3’ quando Vergara trafigge Moldovan sul primo palo, sfruttando un’evidente sbandata difensiva degli avversari, che avevano anche reclamato un calcio di rigore a inizio azione. Il Sassuolo prova quindi a reagire e ci riesce, pareggiando al quindicesimo con Mulattieri: l’ex Frosinone viene pescato da Berardi nel cuore dell’area piccola, dimenticato da Meroni. Passano tre minuti e i padroni di casa ribaltano il risultato: il tiro-cross di Laurienté provoca infatti l’autogol di Reinhart, con il Sassuolo che passa così sul 2-1. La formazione di Grosso prende quindi in mano le redini del match e dilaga tra il 35’ e il 38’: Laurienté colpisce per primo, Boloca per secondo e i neroverdi scappano sul 4-1 in tre minuti. La capolista amministra allora il vantaggio accumulato per tutta la ripresa, completando poi l’opera con il 5-1 segnato da Verdi su rigore all’86’ e prendendosi di forza il successo nel derby. Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo e 72 punti in classifica: i neroverdi si confermano i dominatori di questo campionato, preparandosi alla risalita in Serie A. La débâcle tiene invece la Reggiana a 32 punti, in zona playout.