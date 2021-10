Sampdoria, Quagliarella da record: a segno per la 17ª stagione di fila

SAMPDORIA

L'attaccante campano sale a quota 178 reti e aggancia Boniperti al 13° posto tra i bomber all time della Serie A

Fabio Quagliarella scrive un altro capitolo della sua straordinaria carriera: grazie al rigore trasformato contro l'Udinese l'attaccante della Sampdoria è riuscito nell'impresa di mettere a referto almeno un gol in Serie A per la 17ª stagione consecutiva. Solamente altri 6 giocatori nella storia erano stati in grado di mantenere una striscia così lunga: José Altafini, Gianni Rivera, Roberto Mancini, Roberto Baggio, Alberto Gilardino e Francesco Totti. Quagliarella ha anche raggiunto Giampiero Boniperti al 13° posto della classifica dei bomber all time del nostro campionato, a quota 178 gol. Getty Images

La longeva relazione col gol in A dell'attaccante campano è iniziata il 21 dicembre 2005, quando una sua marcatura decise un Ascoli-Treviso a favore della squadra marchigiana, nella quale all'epoca giocava in prestito dall'Udinese. Da lì non si è più fermato: altri 2 gol con l'Ascoli, poi 13 con la Samp nel 2006/2007, 25 con l'Udinese tra il 2007 e il 2009, 11 col Napoli nel 2009/2010, 23 con la Juventus tra il 2010 e il 2014, 18 col Torino tra il 2014 e il gennaio 2016, altri 85 con la Samp tra il gennaio 2016 e oggi.