Sampdoria, gli eroi dello scudetto: "Verremmo ad allenare pure gratis". Contatto Manfredi-Mancini?

La Samp in emergenza di classifica non preoccupa soltanto i tifosi della gradinata Sud. La stagione è di quelle da dimenticare: tre allenatori cambiati e appena 32 punti in 31 partite. Da negativa però l'annata potrebbe diventare addirittura drammatica: i blucerchiati attualmente sono terzultimi e il rischio di retrocedere in C è concreto. Una situazione di crisi che sta non sta spaventando soltanto i tifosi ma anche alcuni storici ex giocatori.