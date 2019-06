Sampdoria, Di Francesco: "Insieme potremo fare qualcosa di importante"

28/06/2019

Prime parole da allenatore della Samp per Eusebio Di Francesco , che si è presentato carico e con le idee molto chiare: "Sono felicissimo di aver scelto la Sampdoria, ho tanta voglia di ripartire - dice al media ufficiale del club -. Il presidente Ferrero mi ha voluto fortemente, ora sta a me dimostrare che ha fatto la scelta giusta. Insieme potremo fare qualcosa di importante".

Il tecnico racconta le prime impressioni e gli obiettivi: "Sono convinto che la Samp mi permetterà di lavorare in una determinata maniera. Di fare crescere i diversi giovani che ci sono in squadra e allo stesso tempo ho visto un grande entusiasmo da parte della società, in particolare nel presidente che mi ha voluto fortemente. Il modulo? Partiremo da un 4-3-3 che può modificarsi a seconda delle condizioni che si verificano. Mi aspetto un grande miglioramento in generale, anche per quanto riguarda la classifica. Voglio portare grande entusiasmo all'interno della squadra, voglio una squadra brillante, viva, competitiva, che abbia voglia di fare la partita".