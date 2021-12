Salernitana: entro il 15 dicembre la decisione sulle offerte

SERIE A

Lo comunicano i trustee in una nota, le offerte sul tavolo sarebbero tre

"I trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute e si riservano, entro il prossimo 15/12/2021, di assumere le relative determinazioni". È quanto affermano Melior Trust e Widar Trust in una nota stampa relativa alle offerte ricevute per la vendita della Salernitana. In pratica i trustee, con la nota diffusa in giornata, hanno confermato che entro il 5 dicembre sono state presentate offerte vincolanti per l'acquisto del club. Getty Images

Adesso è in corso la valutazione, al termine della quale, dovrà essere accettata quella ritenuta "più vantaggiosa". Le proposte ufficiali presentate sarebbero tre ma sul numero e sulla provenienza non trapela nulla di ufficiale. I trustee, infatti, non scioglieranno le riserve prima di mercoledì. Poi, in presenza di un atto notarile già firmato, potranno chiedere alla Figc una proroga di 45 giorni per completare gli atti economico-burocratici.

