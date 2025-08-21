Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
motoGP UNGHERIA

La MotoGP fa tappa a Balaton Park, Bezzecchi: "Contento dell’Aprilia, non dobbiamo fermarci"

L’italiano curioso del ritorno in Ungheria: "Sembra una pista divertente, ho chiesto informazioni a Bagnaia e Morbidelli"

21 Ago 2025 - 16:52
© Getty Images

© Getty Images

Per la prima volta nella sua storia la MotoGp fa tappa al Balaton Park, circuito che nel weekend ospiterà il Gran Premio d’Ungheria, terra in cui il Motomondiale non scende in pista da 33 anni. Correre su un tracciato nuovo sarà una sfida per tutti i piloti, con Marco Bezzecchi che punta a essere ancora protagonista con l’Aprilia, dopo l’ottima prestazione in Austria: "Sto provando a dare il massimo e ora sta andando bene, ma non dobbiamo fermarci".

Leggi anche

Bagnaia: "Addio alla Ducati? Se potrò rimanere, rimarrò. Altrimenti proverò ad andare da qualche altra parte"

Bezzecchi ha poi aggiunto: "È sempre interessante scoprire nuovi luoghi e nuove piste. Ho visto alcuni video e parlato con Bagnaia e Morbidelli, che hanno già testato questo circuito. Sembra piccolo, ma divertente. Come ci si prepara per affrontare un nuovo tracciato? Non c’è una preparazione specifica. Ho cercato solo di guardare più video possibili riguardanti le gare già svolte su questa pista. I nostri tester sono poi venuti a provare il circuito e quindi abbiamo dei dati da poter analizzare. Se sento di essere tornato al massimo della mia forma? Ogni anno per un pilota è unico. Io sto cercando di essere il Marco del 2025. Sono molto contento di come stiamo andando, ma dobbiamo continuare a lavorare. Dall’Igna ha fatto capire che l’Aprilia si sta avvicinando alla Ducati? È difficile fare paragoni con moto che non si guidano, ma è vero che siamo migliorati in diverse aree di guida, soprattutto sulla stabilità e questo è stato il passo più importante per noi. Bulega aveva detto che questa pista è pericolosa dopo averci corso con la Superbike? Il motorsport vive sul filo tra il “fantastico” e il “pericoloso”. Non so se questa pista sia pericolosa perché non l’ho ancora provata. Dopo averci girato, ne sapremo sicuramente di più".

In conferenza stampa ha parlato anche Fermin Aldeguer, pilota del Team Ducati Gresini reduce dal sorprendente secondo posto conquistato in gara al Red Bull Ring: "Io ho già avuto la fortuna di provare questo circuito sulla Ducati Panigale e le sensazioni sono state strane, perché era una pista che non avevamo mai visto prima. Dopo qualche giro, ci si adatta però velocemente. Noi piloti MotoGp dobbiamo saperci adattare rapidamente, fa parte del nostro lavoro. Se penso di poter vincere una gara quest’anno? Spero di sì. In Austria sono arrivato vicino alla vittoria, ma questo al momento non è il mio primo obiettivo. Ciò che importa è continuare a crescere. Questa pista in Ungheria di sicuro fornirà un’opportunità a noi rookie, visto che tutti partiamo dallo stesso livello, essendo una pista nuova".

Leggi anche

Bagnaia: "Addio alla Ducati? Se potrò rimanere, rimarrò. Altrimenti proverò ad andare da qualche altra parte"

In crescita in casa Honda HRC è invece Joan Mir: "Una nuova pista in calendario è sempre un’opportunità per tutti, per provare a vincere. Penso che noi qui potremo fare un buon lavoro come team. Ho fatto un paio di giri con la bici e mi è sembrata una pista molto stretta. È sicuramente qualcosa di diverso. Ci sono tanti punti di frenata e possibilità di sorpasso, mi aspetto un bel weekend. Come sta crescendo la Honda? Siamo in fase di miglioramento e in Austria abbiamo mostrato il nostro potenziale, anche se, secondo me, avremmo potuto farlo anche prima. Però, per vari motivi, non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo cercare di mostrare la costanza che ci è mancata fin qui. Da inizio stagione stiamo lavorando sui dettagli e stiamo facendo dei piccoli passi avanti. Il prossimo passo importante potrebbe arrivare magari dopo i test di Barcellona".

motogp
marco bezzecchi
aldeguer
joan mir

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Bagnaia: "Addio alla Ducati? Se potrò rimanere, rimarrò. Altrimenti proverò ad andare da qualche altra parte"

Pecco Bagnaia

Bagnaia in cerca di riscatto: "In Ungheria per ripartire subito, voglio lasciarmi l'Austria alle spalle"

Le pagelle: Marquez serial winner, Bagnaia con le polemiche non si risale

Bagnaia: "Faccio fatica a capire, non so più gestire la gomma dietro"

Acosta rientra ai box... dalla porta di servizio: l'incredibile scena al Red Bull Ring VIDEO

I piloti della MotoGP scoprono il Balaton Park

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:45
Juve, Arthur in prestito al Gremio
19:43
Douglas Luiz partito per Nottingham per visite e firma. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...
19:40
Inter, fatta per Asllani al Torino: è arrivato l'ok dei nerazzurri al prestito
19:21
Jacobs: salta il raduno premondiale di Roma per la staffetta 4x100
19:18
Sinner torna in campo dopo il virus: abbraccio con Alcaraz e allenamento con Comesana