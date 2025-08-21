Cresce il GP Caffè Borbone: tra Faenza e Brisighella la sfida “nazionale” tra i migliori ciclisti Juniores d’Italia

Il 2° GP Caffè Borbone, in programma sabato 23 agosto tra Errano di Faenza e Brisighella, si correrà su un tracciato di alto interesse tecnico, con l’organizzazione tecnica a cura della Pol. Zannoni di Errano e del Team Technipes #inEmiliaRomagna, affiancati da Caffè Borbone, azienda leader nel settore del caffè monoporzionato e partner del progetto già dallo scorso anno.

Un evento che, dopo il bell'esordio del 2024, è diventato gara "nazionale", raccogliendo un numero di partecipanti – team e atleti – più nutrito rispetto all'edizione precedente.