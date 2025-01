Serie B: il Pisa accorcia sul Sassuolo, il Palermo va ko

Federico Bonini vede il Brescia e diventa un goleador: doppietta e nuova vittoria last-minute per il Catanzaro, che sconfigge 3-2 le rondinelle. Spinge subito il Brescia, che passa in vantaggio dopo soli cinque minuti. Il gioiellino Nuamah, alla seconda da titolare, sfiora l'assist di Borrelli e la deviazione di Bonini per siglare la sua prima rete in Serie B: 1-0 e vantaggio firmato dal classe 2005. Proprio l'autore della sfortunata deviazione sfiora il pari, che arriva all'11': cross di Quagliata, testa di Iemmello e mezza papera di Lezzerini per l'1-1. Re Pietro sale a quota 11 reti e aggancia Francesco Pio Esposito (Spezia) nella classifica dei marcatori, col match che s'innervosisce dopo la mezz'ora. Entrambe le squadre vanno a caccia del vantaggio e la chance migliore è per il Brescia: Bertagnoli sfiora l'incrocio dei pali, è 1-1 al riposo. Il Brescia passa alle due punte inserendo Juric, ma rischia subito di capitolare: Cassandro viene steso, Iemmello va sul dischetto e calcia sulla traversa. Una clamorosa occasione sprecata dal Catanzaro, col secondo rigore sbagliato dal suo leader, che rischia di costar cara: Nuamah va vicino al gol. Cinque minuti dopo, però, i calabresi passano in vantaggio: Bonini sovrasta Jallow e insacca in rete di testa. Siamo sul 2-1 al 68' e le rondinelle inseguono il pari, ma rischiano grosso: Lezzerini salva i suoi con una strepitosa parata su Iemmello. Il suo intervento è fondamentale, visto che all'86' arriva il 2-2: uscita da film horror di Pigliacelli, che legge malissimo un cross andando a vuoto, e Flavio Junior Bianchi insacca a porta vuota. Non è però ancora finita perché, sull'ultima azione, Bonini fa vincere il Catanzaro al 97': stacco di testa e doppietta per il difensore, al terzo gol contro il Brescia. Come nel match d'andata la sua rete last-minute vale tre punti, sommata ai tre assist di Quagliata, e i calabresi sono sesti con 32 punti. Stop per il Brescia, che non vince dal 3 novembre: da allora otto pari e tre sconfitte. Le rondinelle ora rischiano, con un misero +3 sui playout.