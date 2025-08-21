Zenoni nei 1500 della Diamond League di Bruxelles a caccia del record italiano

Anche le altre due atlete azzurre presenti a Bruxelles, Roberta Bruni nel salto con l'asta e Ayomide Folorunso nei 400 H, hanno la certezza del viaggio iridato in Giappone, con l'ostacolista ufficialmente già qualificata per le finali della Diamond di Zurigo del 27 e 28 agosto prossimo, impegnata domani in particolare contro la statunitense argento olimpico Anna Cockrell, mentre la saltatrice al rientro dopo due mesi dall'infortunio nella Diamond di Parigi, cercherà di blindare l'attuale quarto posto nella graduatoria del Diamante in competizione contro le statunitensi Katie Moon, Amanda Moll e Sandi Morris, la britannica Molly Caudery e la slovena Tina Sutej.