Cessione Salernitana, scaduto il tempo per le offerte: accordo entro fine anno o addio Serie A

Il tempo stringe in casa Salernitana: entro il 31 dicembre la società dovrà essere ceduta, altrimenti verrà estromessa dalla Serie A. Il termine per presentare le offerte di acquisto è ufficialmente scaduto e più di una proposta sarebbe arrivata al vaglio dei trustee. Questi dovranno aggiornare la Federcalcio che poi dovrà valutare la situazione per garantire la scelta più vantaggiosa e l'indipendenza dalla precedente proprietà Lotito-Mezzaroma.