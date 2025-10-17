La Juventus torna a puntare su Rugani e Vlahovic, in pole per un posto dal primo minuto contro il Como

Loïs Openda ha faticato a trovare un posto nel campionato italiano, quindi appare relegato alla panchina dove potrebbe sedersi al proprio fianco Jonathan David, reduce dalla trasferta in Canada per la nazionale, ma anche da un avvio di stagione poco felice. Dopo un agosto scoppiettante, il nordamericano è calato sensibilmente e ora vede il suo posto insidiato da Dusan Vlahovic che con la maglia della Serbia ha invece brillato. È vero che l'ex Fiorentina non ha mai fatto bene quest'anno quando è partito titolare, ma appare lui in vantaggio nella sfida contro il Como.