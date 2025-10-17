Logo SportMediaset
VERSO COMO-JUVENTUS

La Juventus torna a puntare su Rugani e Vlahovic, in pole per un posto dal primo minuto contro il Como

Il difensore azzurro andrebbe a sostituire l'infortunato Bremer, mentre l'attaccante serbo è deciso a insidiare David per un posto in attacco

17 Ott 2025 - 09:15

Carpe diem, sosteneva il poeta Orazio. Una massima che Daniele Rugani e Dusan Vlahovic non si sono fatti ripetere due volte, pronti a prendersi un posto da titolare nella Juventus contro il Como. Le origini di queste opportunità sono diverse: da una parte l'emergenza in difesa complice le assenze di Gleison Bremer e Juan David Cabal, dall'altra i problemi realizzativi di Jonathan David e Loïs Openda.

Nel caso di Rugani si tratterebbe quindi più di una necessità, ma solo chi sa cogliere le occasioni al momento giusto può costruirsi la propria fortuna. L'ex difensore dell'Empoli è così pronto a scendere in campo dal primo minuto al centro del reparto arretrato con Federico Gatti e Lloyd Kelly con Pierre Kalulu avanzato sulla linea di centrocampo. Rugani potrebbe però essere insidiato dall'inserimento di Joao Mario, ma questa soluzione appare in questo momento meno probabile.

L'altro ballottaggio è là davanti complice la scelta di Igor Tudor di proseguire con il 3-4-2-1, con punta unica a sostenere l'attacco. Se a sostegno del bomber di turno ci sarà sicuramente Kenan Yildiz con al proprio fianco Francisco Conceição, leggermente in vantaggio su Edon Zhegrova, l'incognita rimane il nome del centroboa. 

Loïs Openda ha faticato a trovare un posto nel campionato italiano, quindi appare relegato alla panchina dove potrebbe sedersi al proprio fianco Jonathan David, reduce dalla trasferta in Canada per la nazionale, ma anche da un avvio di stagione poco felice. Dopo un agosto scoppiettante, il nordamericano è calato sensibilmente e ora vede il suo posto insidiato da Dusan Vlahovic che con la maglia della Serbia ha invece brillato. È vero che l'ex Fiorentina non ha mai fatto bene quest'anno quando è partito titolare, ma appare lui in vantaggio nella sfida contro il Como.

Da valutare a centrocampo anche la situazione di Weston McKennie, in arrivo in Italia con qualche ora di ritardo a causa della mancata coincidenza del volo. Un imprevisto che potrebbe costargli un posto in un centrocampo che dovrebbe vedere Pierre Kalulu e Andrea Cambiaso sulle fasce, mentre al centro saranno presenti Kephrem Thuram e Manuel Locatelli. 

