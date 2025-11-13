Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INTERVISTA

Paratici: "Mi sono sempre sentito innocente. In estate ero vicinissimo al Milan poi..."

L'ex direttore sportivo della Juventus può tornare a operare con il Tottenham dopo due anni e mezzo di squalifica per il caso plusvalenze fittizie 

di Redazione
13 Nov 2025 - 16:00

L'incubo è finito. Fabio Paratici ha scontato la squalifica di due anni e mezzo legata all'inchiesta Prisma e ora può tornare a fare ciò che ama: costruire squadre vincenti. "Un'arte. Come uno chef che deve mettere tutti gli ingredienti insieme per fare uscire un grande piatto", spiega il ds del Tottenham. L'ex direttore della Juventus era stato fermato in seguito alle indagini sulle plusvalenze fittizie dei bianconeri. "Avevo vergogna di difendermi. Ho sempre sentito di non aver fatto nulla. Vicenda molto mediatica e lunga, alla fine mi sono sentito una persona migliore", il primo commento a caldo del piacentino, che poi si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: "Sono rimasto sorpreso che si commentasse tanto sulla vicenda senza sapere: a livello lavorative mi ha precluso molte possibilità. Ora però al Tottenham mi fanno sentire a casa: qui non mi hanno mai giudicato ma supportato e aiutato".

Leggi anche

Paratici, fine dell'incubo: l'inibizione è terminata. "Mai smesso di pensare calcio"

Tra le possibilità lavorative precluse dal polverone mediatico intorno a Paratici, c'è sicuramente il Milan. A giugno i rossoneri, prima di andare con forza su Igli Tare, avevano pensato proprio all'ex Juve e Samp per il ruolo di ds: "Milan? In estate siamo stati molto vicini, ma non sto qui a chiedermi perché poi non abbiamo chiuso"

Leggi anche

Inchiesta Prisma, il Gup accoglie le richieste di Agnelli e degli altri ex dirigenti: ok al patteggiamento

Poi Paratici, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, parla della sua carriera: "Vittorie? Tutto quello che si vince si dimentica in fretta. Sono le sconfitte a rimanermi nella testa: la Coppa Italia con la Samp, quelle di Champions con la Juve o anche la Supercoppa europea con il Tottenham. Quando perdo provo un dolore fisico: per questo non voglio mai che si ripetano". Traguardi resi possibili dal lavoro certosino del dirigente piacentino nella scelta dei giocatori e nella costruzione delle squadre: "Ricerca dei calciatori? Costruire una squadra è molto difficile, trovare un giocatore bravo è più facile. Quando devi costruire una squadre in modo che tutti i tasselli vadano al posto giusto è molto più complesso, è un'arte". 

fabio paratici
juventus
squalifica
inchiesta prisma
tottenham

Ultimi video

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:11
È un altro Terracciano

È un altro Terracciano

01:42
Premio Nils Liedholm

Premio Nils Liedholm

01:24
Fiorentina, ecco Vanoli

Fiorentina, ecco Vanoli

01:11
Roma, il sogno continua

Roma, il sogno continua

01:15
La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

01:18
Inter, obiettivo derby

Inter, obiettivo derby

01:30
Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

01:34
MCH TIFOSO ITALIANO IN MOLDAVIA MCH

Il tifoso moldavo col mito dell'Italia di Lippi e Gattuso mostra le foto vintage

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

I più visti di Juventus

Dorotea Del Piero, doppietta con la Juve U17 sotto gli occhi di papà Alex

La sosta in aiuto di Spalletti per cambiare la Juve. Elkann: "Deve portarla a vincere"

Damien Comolli

Comolli è il nuovo amministratore delegato: prende il posto di Scanavino

JUVENTUS-UDINESE: Thuram, Yildiz, Davis, Zaniolo

Contrordine Thuram: convocato da Deschamps per l'infortunio di Camavinga

Spalletti come Tudor: bocciato il mercato estivo, i nuovi non convincono

Kelly e Cabal verso il recupero, Spalletti studia la difesa: che ne sarà di Koop?

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:34
Bologna, Rowe: "Non è l'inizio di stagione che speravo"
15:46
All'Udinese il premio De Sanctis per la sostenibilità
15:25
Euro 2032, Abodi: "Grande opportunità per le città"
15:21
Napoli, il bollettino di Anguissa: lesione di alto grado del bicipite femorale
15:16
Parma, Suzuki si è operato: il comunicato del club