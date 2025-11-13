Paratici: "Mi sono sempre sentito innocente. In estate ero vicinissimo al Milan poi..."

L'incubo è finito. Fabio Paratici ha scontato la squalifica di due anni e mezzo legata all'inchiesta Prisma e ora può tornare a fare ciò che ama: costruire squadre vincenti. "Un'arte. Come uno chef che deve mettere tutti gli ingredienti insieme per fare uscire un grande piatto", spiega il ds del Tottenham. L'ex direttore della Juventus era stato fermato in seguito alle indagini sulle plusvalenze fittizie dei bianconeri. "Avevo vergogna di difendermi. Ho sempre sentito di non aver fatto nulla. Vicenda molto mediatica e lunga, alla fine mi sono sentito una persona migliore", il primo commento a caldo del piacentino, che poi si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: "Sono rimasto sorpreso che si commentasse tanto sulla vicenda senza sapere: a livello lavorative mi ha precluso molte possibilità. Ora però al Tottenham mi fanno sentire a casa: qui non mi hanno mai giudicato ma supportato e aiutato".