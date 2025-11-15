Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Abodi: "Stadi? Cambio di ritmo, l'agenda che abbiamo si realizzerà"

15 Nov 2025 - 12:20
© Getty Images

© Getty Images

"Stadi? Sono operativo. Non basta la sensibilità, quella c'è sempre stata, ma se non si traduce in agenda le cose non si fanno. Milano ha fatto un passo in avanti importante. Roma migliorerà lo stadio Olimpico e si immagina la realizzazione del nuovo stadio della Roma, così come la Lazio ha la sua agenda. Lavoriamo su 12 progetti, non c'è mai stata un'operazione di sistema così e si realizzerà". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a Sky Tg24. "Nel 2026 almeno 3 stadi apriranno nuovi cantieri - ha aggiunto -. Ma la di là dell'europeo del 2032 che è un acceleratore, entro un anno e mezzo devo consegnare a chi verrà dopo di me un iter già avviato, ma il cambio di ritmo è significativo". Parlando del Maradona al Napoli ha concluso: "Capisco la sua sacralità, ma mi auguro che i rapporti tra amministrazione e club portino a una soluzione che consegni a Napoli uno stadio alla sua altezza. Stento a credere a un europeo senza Napoli, ma oggi il rischio c'è".

Ultimi video

01:26
L'under 21 in Polonia

L'under 21 in Polonia

01:49
Non è una Serie A per i 9

Non è una Serie A per i 9

01:11
Atalanta, la ripartenza

Atalanta, la ripartenza

01:20
Sfogo di De Laurentiis

Sfogo di De Laurentiis

01:46
Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

01:27
Marotta: "Grande Chivu"

Marotta: "Grande Chivu"

01:53
Reijnders "rossonero"

Reijnders "rossonero"

01:35
Norvegia, pioggia di gol

Norvegia, pioggia di gol

01:24
Nazionali live

Nazionali live

01:51
Domani Italia-Norvegia

Domani Italia-Norvegia

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

02:30
DICH BALDINI POST POLONIA DICH

Under 21,"Baldini: "Ai ragazzi dico bravi. Alla fine saremo premiati"

02:33
DICH PISILLI POST POLONIA DICH

Under 21,"Pisilli: "La partita più importante è la prossima"

00:49
MCH ALLENAMENTO ITALIA breve MCH

Italia, il giorno dopo la Moldova subito in campo

00:20
MCH RUBIALES LANCIO UOVA MCH

La versione di Rubiales finisce... sotto un lancio di uova

01:26
L'under 21 in Polonia

L'under 21 in Polonia

I più visti di Calcio

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

CR7, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:20
Bologna, Immobile in parte con il gruppo
14:42
Italia: Calafiori e Tonali saltano la Norvegia
14:30
Torino, partitella con la Primavera finisce 3-1
14:15
Caldara annuncia l'addio al calcio: "Ho deciso di smettere. In campo ora c'è Mattia"
13:15
Croazia, Pasalic: "Puntiamo a un risultato importante al Mondiale"