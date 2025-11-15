Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari-Genoa, niente biglietti ai residenti in Liguria

15 Nov 2025 - 11:10
© Getty Images

© Getty Images

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria per la gara di sabato 22 novembre, alle 15, alla Unipol Domus tra Cagliari e Genoa. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Settore ospite presumibilmente vuoto o quasi vuoto, come era successo anche in occasione di Cagliari-Genoa della scorsa stagione: saranno verosimilmente presenti solo i tifosi del Grifone residenti nell'isola (esiste anche un Genoa club Sardegna) o nelle altre regioni. 

Ultimi video

03:50
DICH MANCINI POST MOLDOVA DICH

Mancini: "Un bel momento per me"

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

02:30
DICH BALDINI POST POLONIA DICH

Under 21,"Baldini: "Ai ragazzi dico bravi. Alla fine saremo premiati"

02:33
DICH PISILLI POST POLONIA DICH

Under 21,"Pisilli: "La partita più importante è la prossima"

00:49
MCH ALLENAMENTO ITALIA breve MCH

Italia, il giorno dopo la Moldova subito in campo

00:20
MCH RUBIALES LANCIO UOVA MCH

La versione di Rubiales finisce... sotto un lancio di uova

01:26
L'under 21 in Polonia

L'under 21 in Polonia

01:46
Bologna senza limiti

Bologna senza limiti

01:33
Ripartenza Vlahovic

Ripartenza Vlahovic

01:36
Celik, che metamorfosi

Celik, che metamorfosi

01:29
Maignan è tornato magic

Maignan è tornato magic

00:54
Stankovic, addio Mosca

Stankovic, addio Mosca

01:28
Inter verso il derby

Inter verso il derby

01:25
Anguissa, lesione seria

Anguissa, lesione seria

01:38
Dalla Roma all'Italia

Dalla Roma all'Italia

03:50
DICH MANCINI POST MOLDOVA DICH

Mancini: "Un bel momento per me"

I più visti di Calcio

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

CR7, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:10
Cagliari-Genoa, niente biglietti ai residenti in Liguria
10:28
Roma, niente nazionale: Ferguson rimane a Trigoria
09:10
Udinese, Bravo: "Da dopo il Mondiale non ho più giocato, merito di più"
08:01
Serie A femminile, Roma-Lazio il clou della sesta giornata
23:23
Spagna, l'ex ct Clemente: "Lotta tra galli, così Yamal non dura molto"