Juventus, Comolli: "La cultura di un club si costruisce dal basso, i dati guidano ogni scelta"

Alla base del lavoro, però, ci deve essere la cultura del club, elemento fondamentale per Comolli: "Passo il 30% del mio tempo pensando alla cultura del club, perché penso che non si raggiungano risultati senza una cultura. Ho chiesto a Matuidi e Trezeguet, tra gli altri, quale sia il dna della Juve. Tutti rispondono nello stesso modo: 'Vincere'. La cultura è qualcosa di diverso, è costruita dal basso verso l'alto. Abbiamo avuto un grande meeting questa mattina per capire quale sia la nostra cultura. Ho detto a tutti 'voi decidete chi siamo, io posso dare qualche linea di indirizzo, ma la cultura si decide dal basso'. La cultura sono i valori del club". E alla cultura va associato l'uso dei dati, caposaldo del metodo di lavoro dell'AD: "RedBird (ai tempi proprietario di Milan e Tolosa, ndr) al Tolosa mi ha reclutato per guidare l'organizzazione con i dati. La Juve sapeva che sarei arrivato con i dati perché quello è il modo in cui penso io, è parte del mio modo di guidare il club. La chiave per il corretto uso di dati è un allineamento dall'amministratore delegato a scendere. La relazione tra management e allenatore spesso è il grande ostacolo, il punto in cui si rompe. Serve un ponte, una persona che abbia la conoscenza dei dati e parli il linguaggio del coach. Se c'è questa persona e un allenatore è aperto, il ponte funziona. Altrimenti no".