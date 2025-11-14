Logo SportMediaset

Calcio
qualificazioni mondiali 2026

Italia, il giorno dopo la Moldova subito in campo

L'allenamento degli Azzurri verso la sfida con la Norvegia

14 Nov 2025 - 17:43
00:49 