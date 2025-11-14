Juventus, Danilo ritorna sull'addio: "Via per le persone, non per il club"

Proprio dal ritiro della Seleçao, Danilo ha rilasciato un'intervista in cui è tornato a parlare della Juventus, esprimendo parole di riconoscenza ma anche qualche rimpianto. "È la squadra più importante della mia vita, non l'ho mai nascosto. Per tutto quello che ho vissuto lì, per il club, la città e la storia", ha dichiarato il classe '91 ai microfoni di Globo. L'ex bianconero, però, aveva idee ben diverse per le sue ultime tappe da calciatore: "Pensavo che la mia carriera fosse destinata a finire alla Juventus, ma la vita è folle e le cose hanno preso un'altra piega. La Juve è una questione di famiglia. È dove sono cresciuti i miei figli, il club in cui mi sono ritrovato come persona e come atleta. Sono sempre stato una figura paterna per i ragazzi e per tutto il gruppo".