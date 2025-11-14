Dalle Atp Finals alla Continassa: Musetti ospite speciale della Juve

Per Lorenzo la giornata in bianconero è iniziata al fianco dello staff sul campo. Il tennista ha osservato da vicino i giocatori durante l'allenamento, si è intrattenuto con alcuni giocatori (Perin, Rugani e Gatti su tutti) e poi è stato accompagnato all'interno delle strutture del centro sportivo. Da tempo il tennista ha dichiarato il suo tifo per la Juventus, una "fede" ribadita anche in campo durante le sue esibizioni in campo attraverso il motto bianconero "#finoallafine".