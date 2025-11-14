Logo SportMediaset

Calcio
juventus
TIFOSO BIANCONERO

Dalle Atp Finals alla Continassa: Musetti ospite speciale della Juve

Il tennista italiano, grande tifoso bianconero, ha visitato il Training Center dopo la sconfitta con Alcaraz e ha incontrato Spalletti e la squadra

di Stefano Ronchi
14 Nov 2025 - 15:49
© juventus.com
© juventus.com
© juventus.com

© juventus.com

© juventus.com

Dopo l'eliminazione alle Atp Finals, Lorenzo Musetti si è preso qualche ora di svago lontano dal tennis dedicandosi a un'altra sua grande passione: la Juventus. Il tennista italiano, reduce dal ko contro Carlos Alcaraz, si è presentato alla Continassa per incontrare la squadra bianconera e Luciano Spalletti. Una visita che ribadisce il legame forte tra Musetti e i colori juventini.

Per Lorenzo la giornata in bianconero è iniziata al fianco dello staff sul campo. Il tennista ha osservato da vicino i giocatori durante l'allenamento, si è intrattenuto con alcuni giocatori (Perin, Rugani e Gatti su tutti) e poi è stato accompagnato all'interno delle strutture del centro sportivo. Da tempo il tennista ha dichiarato il suo tifo per la Juventus, una "fede" ribadita anche in campo durante le sue esibizioni in campo attraverso il motto bianconero "#finoallafine". 

Alcaraz respinge anche Sinner: elimina Musetti e chiude il 2025 in vetta alla classifica

Per celebrare la visita alla Continassa, la Juve ha consegnato a Musetti una maglia personalizzata con il suo cognome e il numero 10 e il tennista ha ricambiato offrendo in cambio una sua racchetta accompagnata da una dedica per il club bianconero. Un passaggio di testimone simbolico tra mondi sportivi diversi, uniti dalla stessa passione.

