Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
francia

Juventus, Khephren Thuram convocato dalla Francia

Il ct transalpino chiama il centrocampista bianconero, inizialmente escluso dalla lista, a causa dell'infortunio di Camavinga

di Stefano Fiore
12 Nov 2025 - 22:18

Khephren Thuram lascia Torino per andare nel ritiro della nazionale francese. Nonostante non fosse stato inizialmente convocato dal Didier Deschamps per le partite di Qualificazioni Mondiali 2026 della Francia contro Ucraina e Azerbaijan, l'infortunio di Eduardo Camavinga ha costretto il ct transalpino a chiamare il centrocampista della Juventus. Il centrocampista del Real Madrid non si è allenato per un problema al bicipite femorale, di qui la scelta di Deschamps di convocare il giocatore bianconero, che si aggregherà al gruppo dei Bleus nelle prossime ore.

"Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram è stato convocato da Didier Deschamps come sostituto della nazionale francese mercoledì 12 novembre" il comunicato ufficiale della Federcalcio francese.

Juve, Sara Ketlem accoglie Spalletti: "Buona fortuna Luciano!"

1 di 35
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

khephren thuram
convocato
francia
camavinga

Ultimi video

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:05
Ronaldo dice stop

Ronaldo dice stop

01:50
Domani Moldavia-Italia

Domani Moldavia-Italia

01:34
Pellegrini ritrovato

Pellegrini ritrovato

01:42
Quante spine per Conte

Quante spine per Conte

01:50
Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

01:28
Juventus, nuovo Ceo

Juventus, Comolli nuovo Ceo

01:59
Un gol alla Lautaro

Inter, un gol alla Lautaro... anche a Liverpool

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

I più visti di Juventus

Dorotea Del Piero, doppietta con la Juve U17 sotto gli occhi di papà Alex

La sosta in aiuto di Spalletti per cambiare la Juve. Elkann: "Deve portarla a vincere"

Damien Comolli

Comolli è il nuovo amministratore delegato: prende il posto di Scanavino

Spalletti come Tudor: bocciato il mercato estivo, i nuovi non convincono

Kelly e Cabal verso il recupero, Spalletti studia la difesa: che ne sarà di Koop?

Chi si rivede, Milik abbraccia Alcaraz: "Non ho giocato per infortunio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:15
Euro 2028, definito il calendario: la finale a Wembley
22:41
Italia femminile, il ct Soncin continua il tour dei centri sportivi di A
21:00
Fiorentina, Ferrari risponde a Gattuo: "Kean in Conference perché c'erano le condizioni"
20:38
Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco
20:29
Serie C, Potenza-Cerignola di Coppa Italia senza tifosi ospiti