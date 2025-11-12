Juventus, Khephren Thuram convocato dalla Francia

Khephren Thuram lascia Torino per andare nel ritiro della nazionale francese. Nonostante non fosse stato inizialmente convocato dal Didier Deschamps per le partite di Qualificazioni Mondiali 2026 della Francia contro Ucraina e Azerbaijan, l'infortunio di Eduardo Camavinga ha costretto il ct transalpino a chiamare il centrocampista della Juventus. Il centrocampista del Real Madrid non si è allenato per un problema al bicipite femorale, di qui la scelta di Deschamps di convocare il giocatore bianconero, che si aggregherà al gruppo dei Bleus nelle prossime ore.