Croazia, Pasalic: "Puntiamo a un risultato importante al Mondiale"

Nelle squadre iscritte al prossimo Mondiale ieri sera si è aggiunta anche la Croazia grazie al successo contro le Isole Faroe. Ai microfoni della Uefa, Mario Pasalic ha commentato così il risultato ottenuto: "Non è stato facile. Abbiamo subito un gol all'inizio, il che è stato davvero un peccato. Ma abbiamo reagito bene e, soprattutto, abbiamo vinto. Sono sempre felice quando gioco e quando posso aiutare la squadra". L'atalantino ha poi concluso: "La cosa più importante è guardare avanti e puntare a un risultato importante al Mondiale".