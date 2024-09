Trigoria, striscione dei tifosi contro la Ceo Souloukou: "Il male di Roma"

© instagram

L'esonero di Daniele De Rossi non è andato giù ai tifosi della Roma. Nel mirino della rabbia degli ultras è finita la proprietà Friedkin, ma anche la Ceo Lina Souloukou, considerata la principale responsabile del ribaltone in panchina. In mattinata è apparso fuori dai cancelli del centro sportivo di Trigoria uno striscione rivolto proprio alla dirigente greca e alla sua decisione di sostituire l'allenatore: "DDR mare di Roma… Lina il male di Roma". Insomma, l'avventura di Ivan Juric comincia nella bufera.