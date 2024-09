Roma, inizia l'era Juric: ufficiale l'accordo fino al 2025

ROMA

Il tecnico di Spalato succede a Daniele De Rossi, esonerato a sorpresa dai Friedkin

Il ribaltone è completo: Ivan Juric è il nuovo allenatore della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo del tecnico croato ex Torino e Verona con un comunicato: contratto annuale e accordo fino al 30 giugno del 2025. Il 49enne, che ha già svolto il suo primo allenamento a Trigoria, prende il posto di Daniele De Rossi: quest'ultimo ha ricevuto la notizia dell'esonero mercoledì mattina mentre si trovava già nel centro sportivo. L'ex noto capitano della Roma non ha rilasciato dichiarazioni rientrando nella sua casa in pieno centro nella Capitale poche ore dopo.

​​​​Il terremoto in casa giallorossa è arrivato intorno alle 9 con una nota che ha destato grande sorpresa: "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione". Con queste righe i Friedkin hanno liquidato il tecnico che era subentrato la scorsa stagione a Mourinho.

Quello di De Rossi è il primo esonero stagionale in Serie A: decisivo l'avvio titubante in campionato dei giallorossi, con zero vittorie raccolte nelle prime quattro. L'ex tecnico della Spal era diventato l'allenatore della Roma lo scorso 16 gennaio: buoni i risultati che avevano convinto la proprietà a offrirgli il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Adesso l'esonero a sorpresa.