Dopo essere stato nominato allenatore del Botafogo, in Brasile, Davide Ancelotti, figlio di Carlo Ancelotti, ha guidato il suo primo allenamento come allenatore di una prima squadra professionistica. Per Ancelotti Jr. è la prima esperienza da capo allenatore dopo aver lavorato al fianco del padre per oltre dieci anni, sia in Italia al Napoli che all'estero.