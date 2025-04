Panchina Roma: Pioli sempre in pole ma c'è anche la suggestione Fabregas

Il favorito per prendere il posto di Ranieri è Pioli, che tornerebbe volentieri in Italia per una panchina di prestigio come quella della Roma dopo l'esperienza fatta di sali e scendi in Arabia Saudita con l'Al-Nassr. Nulla è stato ancora deciso, quindi non è da scartare la pista Fabregas che ha appena conquistato con largo anticipo la salvezza a Como. L'attuale allenatore della Roma ha ribadito più volte in pubblico e in privato la sua stima per le capacità dello spagnolo. Dopo la sfida tra i giallorossi e i lariani all'Olimpico dello scorso 2 marzo, Ranieri aveva fatto i complimenti al collega: "Ho detto che raggiungerà livelli importantissimi. Un allenatore così giovane che fa giocare così la sua squadra è destinato a un top club". Magari sarà proprio la Roma su indicazione dello stesso Ranieri. Intanto, in riva al lago filtra fiducia sulla permanenza dell'ex giocatore del Barcellona. Fabregas ha rivelato, dopo l'ultima partita giocata, la sua intenzione di rimanere a Como per una questione di progettualità. Il ds Ludi a "Radio Anch'io Sport" ha detto: "Il mister è focalizzato sul progetto. Ha ancora 3 anni di contatto e stiamo pensando al futuro". Poi ha anche aggiunto: "Questo non esclude nulla, ma sono fiducioso". Sky Sport ha svelato che la società capitolina ha avviato i primi contatti con il giovane tecnico. Oltre a Pioli e Fabregas, in corsa ma più defilati, anche un altro allenatore alle prime armi, come Farioli che sta guidando l'Ajax in testa all'Eredivisie, e Vieira che ha preso in corsa il Genoa dopo la separazione del grifone con Gilardino.