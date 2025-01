Serie A, Udinese-Roma 1-2: Ranieri la ribalta dal dischetto

LE STATISTICHE DI OPTA

La Roma è tornata al successo in trasferta per la prima volta dal 25 aprile 2024: (anche allora 2-1 proprio contro l’Udinese in Serie A) interrompendo una striscia di 18 gare esterne consecutive senza successi in tutte le competizioni (10N, 8P).

La Roma ha rimontato e poi vinto una partita grazie a due rigori in Serie A per la prima volta dal 2 dicembre 2006 in casa contro l'Atalanta, con Francesco Totti (due reti dal dischetto in quel caso).

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16), tra i centrocampisti solamente Piotr Zielinski (10) ha segnato più di una rete in più annate rispetto a Lorenzo Pellegrini (nove - due gol in quella corrente).

Tra i gocatori che non hanno servito alcun assist in questo campionato, nessuno ha segnato più gol di Lorenzo Lucca (otto, come Sebastiano Esposito).

Tra i giocatori che hanno segnato più di 15 gol in Serie A dall’inizio della passata stagione, solamente Khvicha Kvaratskhelia (16 – febbraio 2001) è più giovane di Lorenzo Lucca (16 – settembre 2000).

La Roma è la squadra che in questo campionato ha segnato più gol su calcio di rigore: sei (su sei calciati).

Artem Dovbyk è il primo giocatore esordiente capace di toccare quota 10 partecipazioni attive a una rete in questa Serie A (10 – otto reti e due assist) nonché quello che più nel dettaglio ha segnato più gol (otto).

Lorenzo Pellegrini è tornato al gol in trasferta in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (vs. Atalanta, anche allora su rigore) - il centrocampista ha segnato due gol nelle sue ultime cinque presenze nel massimo torneo, tanti quanti nelle precedenti 24 gare disputate.

Lorenzo Lucca ha segnato otto gol in 21 presenze in questo campionato, lo stesso numero di reti realizzate in 37 gare affrontate nella scorsa stagione in Serie A (2023/24).

Artem Dovbyk è andato a bersaglio per tre presenze di fila nei maggiori cinque tornei europei per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile scorsi (cinque in quel caso, con il Girona nella Liga).

Lorenzo Lucca è andato a segno in due gare casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal dicembre 2023 (tre in quel caso, contro Hellas Verona, Sassuolo e Bologna).

La Roma ha vinto due partite consecutive per la seconda volta in questo campionato: l’altro precedente risaliva allo scorso settembre (vs. Udinese e Venezia).

L’Udinese ha perso almeno due partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre-novembre scorso (tre in quel caso).