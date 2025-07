La FeralpiSaló cambia nome e si trasferisce a Brescia

"Si comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea dei Soci di Feralpisalò Srl, convocata per deliberare sui punti all'ordine del giorno relativi al mutamento della denominazione sociale e al trasferimento della sede legale". Lo rende noto la FeralpiSaló dopo il consiglio d'amministrazione che ha votato il trasferimento della squadra di Serie C a Brescia con il cambio di denominazione sociale (la nuova non c'e' ancora) così da far ripartire il calcio a Brescia dopo la mancata iscrizione del club di Massimo Cellino. "Le decisioni assunte e votate all'unanimità saranno rese note nei prossimi giorni a seguito dell'espletamento delle formalità previste dall'istanza Figc" spiega la società del presidente Giuseppe Pasini che la prossima settimana ufficializzerà la nuova realtà nata anche con il sostegno di altri industriali del territorio, tra cui il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e l'ex patron del Parma Tommaso Ghirardi.