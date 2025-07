Atalanta, entusiasmo alle stelle: abbonamenti già esauriti

E' stato venduto questa mattina l'ultimo dei 15.300 abbonamenti previsti come tetto massimo e così l'Atalanta ha chiuso in 10 giorni la sua campagna abbonamenti. E' durato poco più di un'ora il primo e unico giorno di vendita libera, dopo le 14.233 prelazioni esercitate dal 2 luglio dagli abbonati della precedente stagione, e già ieri pomeriggio davanti al punto vendita del Gewiss Stadium di Bergamo si erano accampati più di cento tifosi per avere la precedenza all'apertura della vendita prevista stamattina alle 10. La cifra attuale di abbonamenti rappresenta il quinto dato più alto nella storia dell'Atalanta.