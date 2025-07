Italia Femminile, Oliviero: "È la sconfitta più bella della mia vita"

Nell'intervista rilasciata dopo la sfida con la Spagna, Elisabetta Oliviero ha commentato così la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo dell'Italia Femminile: "Ho dovuto trattenere l’emozione dopo il gol, in gara non c’era tempo per abbassare la tensione, era troppo importante qualificarsi. Questa è la sconfitta più bella della mia vita. Bisogna credere e perseverare nei propri sogni perché se insegui le tue passioni ottieni dei risultati ed esaudisci i tuoi sogni. Dedico questo gol a tutta la mia famiglia, ma ci tengo a dedicarlo a tutta la squadra che mi ha accolto alla grande".