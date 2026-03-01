Como: "Marchesi si distinse per professionalità e leadership"

Il Como esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, allenatore dei Lariani negli anni '80 durante la militanza in Serie A. È il messaggio del Como per la scomparsa di Marchesi che "si è distinto per la sua professionalità e leadership, guidando la squadra alla storica semifinale della Coppa Italia 1985-86. Il club si unisce al dolore della famiglia e dei suoi cari, ricordando con gratitudine la passione, la dedizione e l'impegno che ha dimostrato alla guida della squadra. Il suo lavoro e il suo contributo rimarranno per sempre parte della storia del Como".