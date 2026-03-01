Juve, Gatti: "Il gol? Non mi sono neanche reso conto... È importantissimo, ci tiene attaccati"

"Il gol? Non mi sono neanche reso conto, ero sul filo del fuorigioco. È veramente un gol importantissimo che ci tiene lì attaccati. Mancano 11 partite, siamo ancora lì". Federico Gatti, autore del gol del 3-3 della Juve alla Roma, è l'MVP della sfida dell'Olimpico. "Perdendo la Roma sarebbe andata a 7 punti e diventava difficile - ha detto il difensore bianconero a Dazn - Abbiamo vinto il doppio confronto, ma non c'è solo la Roma: ci sono anche Atalanta e Como. Dobbiamo migliorare alcune cose, ma non il carattere e questo è un punto di partenza".