Juve, Conceiçao: "Pareggio meritato, contento di aver aiutato la squadra col mio gol"

01 Mar 2026 - 23:28
© Getty Images

© Getty Images

"Ho fatto un bel gol ma sono molto più felice di quello che ha fatto la squadra dopo il 3-1. Abbiamo meritato questo pareggio e se c'è una squadra che doveva vincere eravamo noi". Così Conceiçao dopo il pareggio in extremis della Juve all'Olimpico contro la Roma. "I miei fratelli mi hanno mandato il gol. Mi hanno detto 'Devi tirare' ed è quello che ho fatto. Io rischio al massimo, oggi con questo gol ho aiutato la squadra - ha detto a Dazn - Per diventare di un altro livello devo fare più gol, sono il primo a saperlo, chi gioca davanti nella Juve deve fare gol e anche senza palla devo aiutare la squadra. Spalletti mi chiede di giocare per la squadra, dà sempre fiducia a me e a tutti e io devo continuare a lavorare".

Ultimi video

02:34
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo dopo la Champions"

01:34
Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

03:08
Roma-Juventus 3-3: gli highlights

Roma-Juventus 3-3: gli highlights

03:41
Spalletti: "La reazione è un bel messaggio, Gatti? Dovevo inserirlo prima"

Spalletti: "La reazione è un bel messaggio, Gatti? Dovevo inserirlo prima"

01:14
Sassuolo-Atalanta 2-1: gli highlights

Sassuolo-Atalanta 2-1: gli highlights

01:06
Torino-Lazio 2-0: gli highlights

Torino-Lazio 2-0: gli highlights

02:44
Cremonese-Milan 0-2: gli highlights

Cremonese-Milan 0-2: gli highlights

01:06
N'Dicka: "Siamo delusi, ma vogliamo la Champions"

N'Dicka: "Siamo delusi, ma vogliamo la Champions"

04:02
DICH LEAO POST CREMOENESE DICH

Leao: "Gara difficile. Il derby voglio vincerlo"

02:08
DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

01:31
MCH BOCA-GIMNASIA MENDOZA 1-1 MCH

Il Boca sempre più in crisi: arriva un altro pareggio

01:59
MCH HERACLES-PSV EINDHOVEN MCH

Il Psv ipoteca il titolo: Perisic dà il via al successo sull'Heracles

01:59
MCH BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 1-1 MCH

Bundes: gli highlights di Leverkusen-Mainz

01:25
MCH HOFFENHEIM-ST. PAULI 0-1 MCH

Bundes: gli highlights di Hoffenheim-St. Pauli

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-3 MCH

Il Klassiker al Bayern: Kane affonda il Dortmund

02:34
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo dopo la Champions"

I più visti di Calcio

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:53
Juve, Gatti: "Il gol? Non mi sono neanche reso conto... È importantissimo, ci tiene attaccati"
23:28
Juve, Conceiçao: "Pareggio meritato, contento di aver aiutato la squadra col mio gol"
22:26
Como: "Marchesi si distinse per professionalità e leadership"
21:48
Tegola Dortmund: rottura del crociato per Emre Can
20:48
Sarri: "Pensavamo alla Coppa Italia? Se così fosse sarebbe un errore. Segnale preoccupante"