Juve, Conceiçao: "Pareggio meritato, contento di aver aiutato la squadra col mio gol"

"Ho fatto un bel gol ma sono molto più felice di quello che ha fatto la squadra dopo il 3-1. Abbiamo meritato questo pareggio e se c'è una squadra che doveva vincere eravamo noi". Così Conceiçao dopo il pareggio in extremis della Juve all'Olimpico contro la Roma. "I miei fratelli mi hanno mandato il gol. Mi hanno detto 'Devi tirare' ed è quello che ho fatto. Io rischio al massimo, oggi con questo gol ho aiutato la squadra - ha detto a Dazn - Per diventare di un altro livello devo fare più gol, sono il primo a saperlo, chi gioca davanti nella Juve deve fare gol e anche senza palla devo aiutare la squadra. Spalletti mi chiede di giocare per la squadra, dà sempre fiducia a me e a tutti e io devo continuare a lavorare".