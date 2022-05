Serie A, accolta la richiesta della Roma: la gara col Torino verrà anticipata a venerdì

Torino-Roma si terrà venerdì 20 maggio. Lo ha annunciato il presidente della Lega di Serie A. Accolta dunque la richiesta del club giallorosso di spostare la sfida in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord in programma il 25 maggio all'Arena Kombetare di Tirana. La decisione di anticipare l'ultima giornata di campionato della squadra di Murinho coinvolgerà anche le altre gare che vedranno impegnati club in lotta per un posto in Europa. Casini ha precisato infatti che verrà garantita la contemporaneità delle partite.

Getty Images