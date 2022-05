Roma, Mourinho: "È una vittoria di famiglia, adesso vogliamo la Coppa"

roma

Il tecnico giallorosso dopo la vittoria sul Leicester: "I ragazzi sono stati straordinari, meritano la finale"

È un Josè Mourinho visibilmente provato quello che si presenta ad analizzare la vittoria sul Leicester che vale la conquista della finale di Conference League: "Sono stanco, voglio andare a casa". Poi l'analisi: "È una vittoria di famiglia, non solo in campo e in panchina ma nello stadio - ha detto il tecnico della Roma - Questo è il nostro merito più grande, questa empatia, questo senso di famiglia. Abbiamo fatto una gara straordinaria, per me quando il tuo portiere in due gare fa due parate contro una squadra di Premier vuol dire che hai fatto qualcosa di buono. I ragazzi sono stati straordinari, meritano la finale". Getty Images

"I ragazzi sono stati straordinari - ha detto ancora Mourinho - La nostra è stata una traiettoria fantastica, per arrivare in finale 14 partite sono tante e l'abbiamo pagata con dei punti persi Serie A. Ma ora andiamo in finale e vogliamo vincerla. Abraham? Tammy lo sa, mi rifiuto di parlare bene di lui. Può fare meglio e lo sa. Ha un grande giocatore con potenzialità per essere ancora migliore. Faccio fatica ad accettare quelli che possono fare meglio. La disponibilità la deve avere in ogni partita". Poi un messaggio: "Grande Real e grande Carletto, vinciamo la finale".