Juventus, la Champions non è certa: Roma e Lazio sono in agguato

Ancora novanta minuti per giocarsi un posto, l'ultimo rimasto, in Champions League. La Juventus arriva all'atto decisivo con un punto di vantaggio sulla Roma e due sulla Lazio. Non abbastanza per lasciare tranquilli i bianconeri, che contro l'Udinese, pur se in emergenza, hanno faticato non poco a strappare i tre punti. Il sollievo è durato una manciata di minuti, perché la testa è già volata a Venezia, dove la squadra disputerà l'ultima giornata di campionato. Con l'obiettivo, quasi obbligatorio, di vincere per evitare brutte sorprese. Sarà un'altra battaglia perché di fronte la Signora troverà una squadra ancora in lotta per salvarsi e perché nell'era Tudor in trasferta ha raccolto solo tre pareggi e una sconfitta, senza mai vincere. Insomma, c'è da stare attenti perché è un attimo ritrovarsi fuori dalle prime quattro.