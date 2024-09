Roma-Udinese, Curva Sud vuota per protesta contro la società: pioggia di fischi per la squadra

La Contestazione

Dura contestazione del cuore del tifo giallorosso che diserta l'inizio della gara. Tra i più bersagliati capitan Pellegrini e il nuovo tecnico Juric

Roma-Udinese, Curva Sud vuota per protesta: pioggia di fischi per la squadra









© ansa 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo l'esonero di Daniele De Rossi, e nel giorno delle dimissioni della Ceo Lina Souloukou, il match dell'Olimpico tra Roma e Udinese si è aperto con la dura contestazione della Curva Sud: il settore dedicato al cuore pulsante del tifo giallorosso è rimasto infatti deserto nella prima mezz'ora di gara. La protesta ha inoltre coinvolto il resto dello stadio con una bordata di fischi per la squadra giallorossa all'ingresso in campo per il riscaldamento e poi durante la lettura delle formazioni. Applauditi solo Pisilli, Dybala ed El Shaarawy. I fischi più assordanti sono arrivati per il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Fischiato anche Juric.

Al 30' la Curva Sud è poi entrata intonando cori per De Rossi e contro società e giocatori. Poco dopo uno striscione in favore dell'ex allenatore giallorosso è apparso in tribuna Tevere: "Anche se nel calcio non esiste riconoscenza, ricorda che del romanismo rimarrai sempre l'essenza... a presto Daniele".